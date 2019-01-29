الهلال يعاود تدريباته.. وغوميز يغيب

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن تمتع اللاعبون بالراحة التي منحهم إياها المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، أمس الاثنين.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لفحوصات طبية اعتيادية قبل بداية مران اليوم، وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الفيحاء لتدريبات استرجاعية.

وأجرى بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مناورة مع فريق “الهلال ب”، على كامل الملعب.

وسيُشارك الفرنسي بافيتيمبي غوميز في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم غد الأربعاء، وذلك لوجوده اليوم في فرنسا لإجراء فحوصات بدنية دورية.

ومن المُقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في السادسة مساء يوم غد، مرانًا اعتياديًا في مقر النادي.