الهلال يُدشن الطقم الثالث

المواطن - مروة نبيل

دشن نادي الهلال الطقم الثالث للفريق الأول لكرة القدم، في منافسات الموسم الرياضي الحالي 2018/ 2019، والذي قامت شركة “نايك” العالمية بتصنيعه.

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الطقم الثالث للفريق الأول لكرة القدم، الذي حمل اللون الأسود، مُشيرًا إلى أنه متوفر عبر متاجر “نايك” في المملكة، وحث جماهير الزعيم على شرائه.

وكان نادي الهلال قد كشف عن طقم الفريق الأول لكرة القدم الاحتياطي، والذي صممته شركة “نايك” باللون الأبيض، قبل مباراته أمام الرائد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لملاقاة نظيره الدرع، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.