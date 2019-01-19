الهلال يُطارد نجم يوفنتوس السابق

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي الهلال للتعاقد مع اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي السابق، ولاعب نادي تورنتو الكندي الحالي.

وقالت شبكة SPORT MEDIASET الإيطالية: إن نادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس يفكر في التعاقد مع اللاعب جيوفنكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويذكر أن سيباستيان جيوفنكو تحدث عن مصيره مع نادي تورنتو الكندي قائلًا: سنرى ما الذي سيحدث، ولكنني بالفعل أرغب في البقاء مع تورنتو، وربما تكون الفترة الحالية هي آخر فترة لي في كندا.

وكان جيوفنكو انضم إلى صفوف نادي تورنتو في عام 2015 قادمًا من نادي يوفنتوس، وسبق له اللعب مع ناديي إمبولي وبارما على سبيل الإعارة من اليوفي.

ويلعب جيوفنكو مع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم منذ عام 2011.