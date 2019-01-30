الهلال يُعالج مصدر ألمه

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الهلال في الساعات الأولى من صباح اليوم وصول مدافعه الأسترالي الجديد ميلوس ديجينيك إلى الرياض وذلك من أجل الانضمام لتدريبات الفريق.

وركز نادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس على تدعيم صفوف أزرق العاصمة خلال فترة الانتقالات الشتوية بمدافع قوي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة.

وكان الشغل الشاغل لنادي الهلال، هو التعاقد مع مدافع وذلك بسبب هبوط مستوى الإسباني ألبرتو بوتيا وعدم نجاحه في نيل الإعجاب الكامل من كافة الجماهير الهلالية.

الهلال يحل المشكلة

وبتعاقد الهلال مع اللاعب ديجينيك فقد حل الزعيم الأزمة والتي عانى منها مؤخرًا، حيث من المتوقع أن يشارك اللاعب ديجينيك بشكل أساسي مع الزعيم بديلًا لبوتيا في المباريات المقبلة.

ويذكر أن ميلوس ديجينيك انضم إلى نادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم قادمًا من نادي ريد ستار بلغراد الصربي.

ويحتل نادي الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال أكد في تغريدة سابقة له في حسابه الرسمي في تويتر أن ملعب جامعة الملك سعود سيكون مخصصًا فقط لمباريات الهلال، بعد وجود تصريحات من قصي الفواز رئيس اتحاد الكرة السعودي بإمكانية نقل بعض مباريات النصر لملعب الجامعة بسبب سوء أرضية ملعبي الملز والملك فهد الدولي.