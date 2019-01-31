الهلال يُعلن نجاح عملية سلمان الفرج الجراحية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن نجاح العملية الجراحية والتي خضع لها نجم وسطه سلمان الفرج في مدينة ليون الفرنسية.

وأكد الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر أن سلمان الفرج خضع لعملية جراحية لتحرير أوتار مفصل الحوض تكللت بالنجاح.

وكان الطبيب الفرنسي جان مارسيل هو من أجرى العملية الجراحية للاعب سلمان الفرج.

ولم يشارك سلمان الفرج مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2019 بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى أعلن نادي الهلال بالأمس عن تعاقده مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش ليدرب الفريق الأول خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وكان زوران ماميتش فسخ عقده مع نادي العين الإماراتي أول أمس الثلاثاء ليرحل إلى السعودية لتدريب الهلال.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة.

وكان نادي الهلال فاز في الجولة السابعة عشرة على حساب فريق الفيحاء بخماسية مقابل هدف، ثم سيواجه نادي الفتح يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة عشرة من الدوري.