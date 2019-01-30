الهلال يُنهي عقد جيسوس.. ويُعين زوران رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي جورجي جيسوس، بالتراضي بين الطرفين.

وأكد نادي الهلال في بيانه إنهاء التعاقد مع جيسوس؛ نظرًا لعدم رغبته الاستمرار للموسم المقبل، حيث تمتد فيه منافسات النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تُعتبر من أهم المسابقات المدرجة ضمن أولويات الإدارة.

وقامت الإدارة الهلالية بالبحث عن جهاز فني جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم فنيًّا مع بداية مشواره في البطولة الآسيوية، مُقدمة شكرها وتقديرها للمدرب البرتغالي جيسوس، وطاقمه المساعد على كل ما بذلوه من جهود كبيرة طوال فترة تواجدهم.

وأنهى مجلس إدارة نادي الهلال التعاقد مع طاقم فني تدريبي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام ونصف، على أن يبدأ مهامه اعتبارًا من يوم الخميس.

ونجح جيسوس في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاحتلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة.

وفسخ المدرب الكرواتي زوران ماميتش عقده بالتراضي مع نادي العين الإماراتي، بعدما قاده للفوز بلقب الدوري وكأس رئيس الإمارات الموسم الماضي، بالإضافة إلى التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.