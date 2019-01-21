الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحدد مدة الحماية لبراءات الاختراع في المملكة

المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية،أن مدة الحماية لبراءات الاختراع في المملكة هي 20 سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع، أما العلامات التجارية فمدة حمايتها عشر سنوات من تاريخ التسجيل وتكون قابلة للتمديد .

وبينت عبر موقعها الرسمي ، أن مدة الحماية للمؤلف تكون دائمة مع حياته وتستمر 50 سنة بعد وفاته، أما شهادة النموذج الصناعي، وشهادة التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة فتبدأ الحماية لها من تاريخ إيداع الطلب ولمدة عشر سنوات، مشيرة إلى أن حماية الأصناف النباتية تستمر 20 سنة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب للبراءة النباتية، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة حمايتها 25 سنة .

يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تهدف إلى تنظيم مجالات المُلكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.