الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف بعدة تخصصات طبية

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المواطن - المدينة المنورة

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف طبية استشارية واستشارية مساعدة ووظائف التسجيل الطبية لحملة الماجستير والدكتوراه (البورد السعودي أو ما يعادلها)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة في الرابط أدناه.

الوظائف:

* الوظائف الاستشارية والاستشارية المساعدة الطبية:

1- استشاري جراحة الأعصاب (Consultant Neurosurgery).

2- استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد (Assistant Consultant OB/Gynecology).

3- استشاري مساعد جراحة المخ والأعصاب (Assistant Consultant Neurosurgery).

4- استشاري مساعد التشخيص الشعاعي (Assistant Consultant Diagnostic Imaging).

5- استشاري الأمراض الجلدية (Consultant Dermatology).

6- استشاري أمراض القلب (Consultant Cardiology).

7- استشاري جراحة عامة (Consultant General Surgery).

8- استشاري الطب الباطني (Consultant Internal Medicine).

9- استشاري الغدد الصماء (Consultant Endocrinology).

10- استشاري جراحة الصدر (Consultant Thoracic Surgery).

11- استشاري وحدة العناية المركزة (Consultant ICU).

12- استشاري الطوارئ (Consultant Emergency).

13- استشاري أخصائي التخدير وعلاج الألم (Consultant Anesthetist & Pain Management).

14- استشاري التشخيص و الأشعة التداخلية العلاجية (Consultant Daignostic & Therapeutic Interventional Radiology).

15- استشاري طب الأسرة والمجتمع (Consultant Family & Community Medicine).

* وظائف التسجيل الطبية:

1- مسجل حديثي الولادة (Registrar Neonatology).

2- مسجل أمراض الكلى (Registrar Nephrology).

3- مسجل طب الأطفال (Registrar Pediatrics).

4- مسجل التخدير (Registrar Anesthesiology).

5- مسجل أمراض اللثة (Registrar Pedodontis).

6- مسجل حشو الأسنان (Registrar Endodontics).

7- مسجل التشخيص الشعاعي (Registrar Diagnostic Imaging).

8- مسجل الطب الباطني (Registrar Internal Medicine).

9- مسجل وحدة العناية المركزة (Registrar ICU).

10- مسجل صحة الأسرة والمجتمع (Registrar Family & Community Health).

11- مسجل جراحة (Registrar Surgery).

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).