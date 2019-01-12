الواكد لـ”المواطن”: لبنان صعب .. والأخضر مرشح للقب

المواطن - طارق سعد

أبدى الدولي السابق عبدالله الواكد إعجابه الكبير بما قدمه الأخضر في مواجهته الأولى ضد كوريا الشمالية من دور المجموعات ضمن كأس أُمم آسيا التي تقام هذه الأيام في الإمارات.

وأضاف الواكد في تصريحه لـ”المواطن”: ” قدم الأخضر نفسه كمرشح قوي للبطولة عبر نتيجة ومستوى المباراة الأولى، وهي البداية الأفضل للأخضر في النُسخ الأخيرة مما يعطيه دافعاً اليوم لكسب مواجهة لبنان وضمان التأهل للدور الثاني” .

واختتم الواكد تصريحه لـ”المواطن”: ” اليوم نحن متفائلون بالإنتصار على لبنان رغم صعوبة المواجهة، الأخضر لديه كافة الإمكانية والدافع لتجاوز لبنان وضمان التأهل، وأرشح الأخضر للعب دور رئيسي وحاسم والوصول بعيداً للأدوار النهائية”.