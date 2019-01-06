الوحدة يعتمد الجهاز الفني بقيادة ميدو

المواطن - مروة نبيل

اعتمد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، المشرف العام على كرة القدم، عبدالله خوقير، تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب أحمد حسام ميدو.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، كالتالي؛ المصري ميدو مديرًا فنيًّا، ومواطنه عادل مصطفى وعيسى المحياني مساعدين للمدرب، الخبير التشيلي ألفارو فيدال مدربًا للياقة.

وضم الجهاز الفني الجديد لنادي الوحدة كلًّا من أيضًا، البرازيلي ماورو ليما مدربًا لحراس المرمى، والمصري محمود سليم للإحصاء وتحليل الأداء.

وأعلن ميدو الرحيل عن تدريب الوحدة بعد الفوز على الأهلي في الجولة الماضية، قبل أن يكشف عن توصله لاتفاق رسمي مع رئيس النادي، حاتم خيمي، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة الفتح، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.