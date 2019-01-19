الوحدة يعلن وصول مدافعه الجديد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن وصول الجزائري زيدان مباراكو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، فجر اليوم السبت.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المدافع الجديد زيدان مباراكو، وكان في استقباله خالد الحازمي إداري الفريق وعدد من جماهير فرسان مكة.

وكان نادي الوحدة قد أعلن، أمس الجمعة، عن إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع زيدان مباراكو، قادمًا من صفوف مولودية الجزائر، لتدعيم دفاع فرسان مكة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للاستمرار في تقديم الأداء القوي خلال كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي والنجوم اليوم، لمواجهته في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.