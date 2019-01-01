الوحدة يكتسح جوائز الأفضل في الجولة الـ15

المواطن - مروة نبيل

سيطر نادي الوحدة على جوائز الأفضل ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تتويج المصري أحمد حسام ميدو بجائزة أفضل مدرب، بعدما قاد فرسان مكة للفوز على الراقي في الوقت القاتل، ليحصد الوحدة ثلاث نقاط هامة في نهاية الدور الأول من الدوري.

وانتزع الفنزويلي روميلو أوتيرو، جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ15، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد الأهلي، وسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.

وحصل جمهور نادي الوحدة أيضًا على لقب الجمهور المثالي في الجولة الـ15، بعد حضورهم المميز في مباراة الأهلي التي انتهت بفوز فريقهم بهدفين مقابل هدف.

وبعد فوز الوحدة على الأهلي، وصل رصيد فرسان مكة إلى 24 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.