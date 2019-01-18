الوحدة يُعزز دفاعه بالجزائري ميباركو

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الوحدة في إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع الجزائري زيدان ميباركو، لتدعيم دفاع فرسان مكة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن نائب رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير عن التعاقد مع اللاعب الجزائري، عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “الحمد لله.. تم الانتهاء من التوقيع مع نجم مولودية الجزائر الكابتن ميباركو.. نسأل الله له التوفيق معنا ومع باقي زملائه”.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للاستمرار في تقديم الأداء القوي خلال كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي والنجوم اليوم، لمواجهته في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.