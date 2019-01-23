الوحدة يُعلن وصول بطاقة مباراكو .. واللاعب يُشارك أمام #الأهلي

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الوحدة وصول بطاقة مدافعه الجزائري زيدان مباراكو مدافع الفريق الأول ليكون جاهزًا خلال الفترة المقبلة للمشاركة في المباريات مع الفريق الوحداوي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر أن اللاعب مباراكو سيحق له المشاركة مع الوحدة اليوم أمام النادي الأهلي في دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتعاقد الوحدة مع اللاعب زيدان مباراكو لتعزيز الصفوف الدفاعية للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

ويتطلع الوحدة إلى تكرار إنجازه والفوز من جديد على الأهلي كما فعلها في الدوري للعبور إلى دور ربع النهائي.

وكان الوحدة تفوق على الأهلي بثنائية مقابل هدف في بطولة الدوري، وهي المباراة التي تسببت في تقديم ماجد النفيعي لاستقالته من رئاسة الراقي.