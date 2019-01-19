الوزير حمد آل الشيخ: ما يتم صرفه على التعليم يوازي أفضل 10 دول في العالم

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لقيادات التعليم الجامعي والمهني، أن ما يتم صرفه على التعليم يوازي أفضل 10 دول في العالم.

وتابع وزير التعليم أن المملكة لديها برنامج ابتعاث يعادل جامعة عالمية، وعلى الجامعات الإفادة من طلابنا وطالباتنا خريجي الابتعاث.

وكان ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم السبت، لقيادات التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني؛ وذلك بهدف مناقشة واقع التعليم العالي والمهني، وأبرز التطلعات المستقبلية، والتي تستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور قيادات التعليم الجامعي والمهني.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دعا لإقامة هذه الورشة؛ للوقوف بكل شفافية على مفاصل تطوير منظومة التعليم الجامعي، وطرق إجراء التحديثات اللازمة بوضع خطط عمل مستقبلية طويلة وقصيرة المدى قابلة للتنفيذ، تتناول معالجة أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي والجامعات والتعليم المهني والتقني بكل تعقيداتها.