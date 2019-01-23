الوطن أولًا.. سعود بن نايف يدشن حملة أدبي الأحساء الوطنية الثانية

المواطن - الشرقية

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية حملة نادي الأحساء الأدبي الوطنية الثانية التي أطلقها النادي تحت وسم (أدبي الأحساء.. الوطن أولًا)، ويستضيف فيها عددًا من الرموز الوطنية في برامج منوعة تستهدف شرائح المجتمع في الأحساء بجميع فئاته.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الشرقية لعدد من مثقفي ومثقفات الأحساء في قصر البندرية يتقدمهم رئيس النادي الأدبي الدكتور ظافر الشهري، حيث استمع والحضور إلى شرح مفصل عن برامج النادي وأنشطته كما شاهد عرضًا مصورًا عن ما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج متنوعة، وتسلم ملفًا صحفيًا وافيًا عن هذه البرامج، كما تسلم التقرير السنوي للنادي.



من جهة أخرى، قدم الدكتور الشهري باسم أدباء وأديبات ومثقفي ومثقفات الأحساء الشكر والتقدير لأمير الشرقية على الدعم والتوجيه والرعاية التي يحظى بها أدبي الأحساء من لدنه، مما مكن النادي من التماهي مع منجزات الوطن ومتطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما شكر باسم الجميع الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء لدعمه الدائم للنادي وتذليل كافة الصعاب.

وألقى الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء محاضرة قيمة في أدبي الأحساء مساء أمس الثلاثاء، تحدث فيها عن القيم العليا للإسلام ونبذه للعنف والتطرف، وأدارها الدكتور نايف آل الشيخ مبارك، وحضرها جمع كبير من المثقفين والمثقفات وطلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة الملك فيصل.