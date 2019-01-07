اليابان تفرض ضرائب على المغادرين لأراضيها

المواطن - متابعة

رغم أن العديد من الدول تفرض رسومًا على القادمين إلى أراضيها إلا أن اليابان بدأت اليوم تحصيل ضريبة مغادرة مقدارها 1000 ين على المغادرين من أراضيها.

وذكرت صحف يابانية أنه سيتم فرض الضريبة الجديدة على السفر الجوي والبحري وعلى أجور النقل للركاب بصرف النظر عن جنسياتهم.

وأشارت إلى أنه سيتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، فضلا عن ركاب الترانزيت الذين يغادرون اليابان خلال 24 ساعة من الوصول. كما لن يتم فرض رسوم على من يغادرون بعد دخول البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية أو ظروف أخرى لا يمكن تجنبها.

وتأتي هذه الضريبة بعد تمرير تشريع في أبريل الماضي، بهدف تهيئة موارد عوائد جديدة توجه نحو تسهيل خدمات سفر متطورة، إضافة إلى تهيئة ظروف اتصالات ومعلومات أفضل للمسافرين في اليابان.

وقالت وسائل محلية إنه سيتم تخصيص ضريبة المغادرة في بناء المنشآت والبنى التحتية للتماشي مع الأعداد المتزايدة للسياح المتوقع أن يزوروا اليابان قبل وخلال دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو عام 2020، وفقا لما قاله مسؤولون حكوميون.