اليابان تفوز على #أوزبكستان.. ويتأهلان لدور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة اليابان وأوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بفوز المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة اليابان وأوزبكستان بشكل سريع، لرغبة المنتخبين في خطف صدارة المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2019، وتمكن إلدور شومورودوف من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 40.

ولم يستمر تقدم المنتخب الأوزبكستاني طويلًا، حيث أحرز يوشينوري موتو هدف التعادل في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة اليابان وأوزبكستان بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة اليابان وأوزبكستان اليوم، سجل تسوكاسا شيوناتي هدف المنتخب الياباني الثاني في الدقيقة 58، ليقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في كأس آسيا 2019.

وبعد مباراة اليابان وأوزبكستان اليوم، احتل المنتخب الياباني صدارة المجموعة السادسة في كأس آسيا 2019 برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الأوزبكستاني، وتأهلا إلى دور الـ16.