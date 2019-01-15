اليابان تواصل رسالتها الداعمة للمملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أبدت اليابان تفاعلًا كبيرًا مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أقدمت عليها المملكة على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي تهدف لتحقيق المحاور الرئيسية لرؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016.

وخلال جلسة حضرها وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو مع أعضاء في مجلس الوزراء، أمس الاثنين، بمن فيهم وزير النفط والثروة المعدنية خالد الفالح ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، قال سيكو إن بلاده ستواصل دعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة للحفاظ على إمدادات مستقرة من النفط الخام.

الجلسة التي عقدت بالأمس في دولة الإمارات، شملت مناقشة صادرات المملكة النفطية إلى اليابان، وذلك باعتبار الرياض أكبر مورد للبترول الخام إلى طوكيو، كما تحدثوا عن دعم اليابان المستمر للإصلاحات الاقتصادية للبلد في الشرق الأوسط والتي تهدف إلى تقليل اعتمادها على صادرات النفط.

وقال سيكو: “نعتقد أن الاستقرار في المملكة والمنطقة المحيطة بها أمر ذو مغزى بالنسبة لليابان، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الطاقة من هذه المنطقة.. وستواصل اليابان دعم إصلاحات السعودية”.

ومن جانبه، شدد وزير النفط خالد الفالح على أن دعم الشركات اليابانية سيكون أساسيًا للإصلاحات التي تجريها السعودية في الوقت الحالي.

وتمتلك المملكة استثمارات ضخمة مع صندوق رؤية مؤسسة سوفت بنك اليابانية، وهو أحد اللاعبين الرئيسيين في مجالات استثمارات التكنولوجيا حول العالم.