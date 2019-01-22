اليابان ضد السعودية .. الاستحواذ السلبي وغياب الهداف مشكلتا الأخضر

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من استحواذ الأخضر على مباراة اليابان ضد السعودية بثمن نهائي كأس آسيا 2019، إلا أنه لم يستطع ترجمة السيطرة إلى أهداف؛ ليودع المسابقة القارية.

وانتهت مباراة اليابان ضد السعودية التي أُقيمت على ملعب الشارقة، بهزيمة الأخضر بهدف دون رد، لتفقد بطولة كأس آسيا 2019 واحدًا من أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.

وعلق نجم الأخضر السابق، عبده عطيف على أداء اللاعبين في مباراة اليابان ضد السعودية بالأمس، قائلًا: “أكثر لقاء للأخضر صنع فيه فرصا.. وأن تفرض سيطرتك على اليابان بهذه الطريقة شيء كبير، لكن كنا نحتاج للحلول الهجومية”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”: “من زاد مرارة الخسارة في مباراة اليابان ضد السعودية هو أنك كنت الأفضل.. البريك هو الحل مع احترامي للبقيّة، وافتقدنا الجُرأة أمام الساموراي”.

وأكد عطيف أن الانتصار أهم من الاستحواذ، وقال: “أعطني فوزا ولا تُعطني الاستحواذ.. والمنتخب السعودي يحتاج في الثلث الأخير إلى اللاعب المُبتكر والذي لديه حلول”.

وفي السياق ذاته، قال المحلل الفني خالد الشنيف: “سددنا تسديدة واحدة على المرمى في مباراة اليابان ضد السعودية وسبب فرض أسلوبنا هو اللعب بـ6 لاعبين في الوسط، منتخبنا لا يجيد الكرات العرضية ولا يجيد تنفيذ الضربات الثابتة”.

وأضاف قائلًا: “اليابان احترمت الأخضر، دافعت وسجلت بطريقتها ثم عادت للدفاع، ولفت نظري في مباراة اليابان ضد السعودية؛ آخر عشر دقائق وأنت خسران ما زلت تتناقل الكرة، وأيضًا في آخر عشر ثواني هناك نقل كرة بطريقة الإماتة”.

وواصل: “غاب القائد في الملعب، أحيانًا اللاعب يتخذ قرارا بدون المدرب ويُغامر .. أفضل هجمة لنا الكرة التي مرّرها المولد لسالم، وبالطبع كانت بغير أمر وتوجيه المدرب، بيتزي مُتعايش معنا من شهر 6، ولن يُغيّر أسلوبه في الاستحواذ، وبصراحة لم نُشاهد نتائج معه”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “لم تأتينا فرص 100% للتسجيل، أي مدرب لديه مشكلة بفارق الطول عليه تأمين لاعبَين عند القائم الأيمن والأيسر، لكن هذا لم يحصُل في مباراة اليابان ضد السعودية بالأمس، بالنسبة لبيتزي شيء جميل في تناقل الكرة حتى أمام البرازيل والأوروغواي، لكن عانينا في خلق الفرص بعد المنتصف”.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي طارق كيال: “المنهج عندما لا يفيدك، يجب أن تبحث عن غيره، يعني أين الخطط البديلة عن الاستحواذ .. في الاستحواذ تترك مساحات تكون مُغرية للخصم”.

وتابع: “التسديدات التي تحصّلنا عليها والفرص لم تكن مُريحة، لم نجد تلك الفرص الواضحة، لا يوجد لدينا مهاجم، والأندية مهاجميها أجانب، وكل ناد يجلب مهاجمين أجانب .. ولن يجتمع أبدًا دوري قوي مع منتخب قوي”.