اليابان ضد السعودية .. جماهير الأخضر تُزين ملعب الشارقة لدعم المنتخب

المواطن - محمد سمعه

بدأت الجماهير السعودية في التوافد إلى ملعب الشارقة وذلك لدعم منتخب بلادها، أمام منتخب اليابان اليوم ضمن لقاء دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر صور وصول جماهير الأخضر إلى ملعب الشارقة، للبدء في الدخول إلى المدرجات ودعم الأخضر أمام الساموراي الياباني.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على اليابان والعبور لدور الثمانية؛ من أجل إنعاش حظوظه بالمنافسة على لقب بطولة أمم آسيا في العام الجاري.

وكان الأخضر صعد إلى دور الـ 16 في بطولة أمم آسيا، وذلك عقب احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط.

ويملك المنتخب السعودي ذكريات جميلة خلال مبارياته مع منتخب اليابان، حيث صعد الأخضر في سبتمبر من عام 2017 إلى كأس العالم في روسيا بعد الفوز على اليابان في التصفيات المؤهلة للمونديال بهدف دون رد سجله النجم فهد المولد.