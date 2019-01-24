اليمن تطالب الأمم المتحدة بفضح عرقلة الحوثيين للحلول السلمية

المواطن - واس

دعت الأحزاب السياسية اليمنية اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إلى إعلان الطرف المعرقل للحلول السلمية.

وعدت خلال لقائها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، عرقلة ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة يمثل رفضاً للحل السلمي وتحدياً للمجتمع الدولي.

وأكدت، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، التمسك بالقرار 2216 وعدم تجزئة الحل السياسي، لافتةً إلى أن “تساهل الأمم المتحدة شجع ميليشيات الحوثي على الاستمرار في انقلابها”.

واضافت “أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن دون انهاء الانقلاب وتسليم السلاح إلى الدولة”.

من جابنها أكدت الحكومة اليمنية أهمية التنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل استتباب وعودة الأمن والاستقرار.

ولفت مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، إلى أهمية مواصلة الجيش الوطني بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجدد التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تعمل جاهدة وفقاً لخطط وبرامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن مؤسسات الدولة كافة، وأنها لن تسمح بالعبث أو التخريب الذي يضر بالمؤسسات والمصلحة العامة.