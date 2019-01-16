اليمن تودع #كأس_آسيا2019 بالخسارة ضد #فيتنام

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة فيتنام ضد اليمن، التي أُقيمت على إستاد هزاع بن زايد، في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بفوز المنتخب الفيتنامي بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة فيتنام ضد اليمن بشكل سريع من المنتخبين، بحثًا عن تحقيق أول فوز في بطولة كأس آسيا 2019، لتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الدور التالي.

واعتمد المنتخب الفيتنامي على سرعة لاعبيه، ونجح نغوين كوانغ هاي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول من مباراة فيتنام ضد اليمن بتأخر المنتخب اليمني بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني مباراة فيتنام ضد اليمن اليوم، ضغط المنتخب اليمني بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، وحصل المنتخب الفيتنامي الأول لكرة القدم على ركلة جزاء في الدقيقة 65، سددها نجوك هايكي بنجاح.

واستمر لاعبو المنتخب اليمني الأول لكرة القدم في الضغط لتقليص الفارق دون خطورة، لتنتهي مباراة فيتنام ضد اليمن بفوز المنتخب الفيتنامي بثنائية دون مقابل.

وبعد مباراة فيتنام ضد اليمن اليوم، حصد المنتخب الفيتنامي الأول لكرة القدم أول ثلاث نقاط في بطولة كأس آسيا 2019، فيما ودعت اليمن المسابقة القارية التي تُشارك فيها للمرة الأولى دون الحصول على أي نقطة.