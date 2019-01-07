اليمن: عرقلة الحوثيين تنفيذ اتفاق استوكهولم يستوجب تدخلاً دوليًّا

المواطن - الرياض

قال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن مماطلة الانقلابيين الحوثيين في تنفيذ اتفاق استوكهولم لا يخدم العملية السياسية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح إزاء ذلك.

وأضاف خلال لقائه، اليوم، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن فيونا ووكر أن اتفاق استوكهولم بشأن موانئ ومدينة الحديدة يقوم على احترام القانون اليمني والمسارات القانونية للسلطة الشرعية.

وحمل نائب وزير الخارجية الانقلابيين الحوثيين مسؤولية إغلاق مطار صنعاء الدولي نتيجة لعدم قبولهم بتسيير الرحلات الداخلية عبره لغرض الاستمرار بتوظيف المعاناة الإنسانية سياسياً بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

من جهتها عبرت المسؤولة البريطانية عن ترحيب بلادها باتفاق استوكهولم مشيدة بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القاضي بصرف رواتب الموظفين في محافظة الحديدة، مثمنة موقف الحكومة الشرعية ورغبتها في تحقيق السلام.