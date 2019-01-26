اليوم.. انطلاق ربع نهائي كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، مساء اليوم السبت، مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بمباراة الرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي.

ويحتضن ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية مباراة ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بين فريقي الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي التونسي، في الخامسة مساء اليوم السبت.

وأشار الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية ستنقل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي.

وحفز حساب الاتحاد العربي الجماهير لمتابعة البطولة، وقال: “لشركاء بطولة كأس زايد للأندية الأبطال .. الجماهير الرياضية من الخليج إلى المحيط: ساعات وتنطلق أولى مباريات دور الثمانية للبطولة العربية الكبيرة أكتبوا توقعاتكم وأمنياتكم”.

وتابع حساب الاتحاد العربي لكرة القدم على “تويتر”، قائلًا: “من سيعبر هذا الدور إلى دور نصف النهائي؟ نسعد بمشاركاتكم.. وطابت أوقاتكم”.