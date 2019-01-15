اليوم بداية الشبط .. يستمر 26 يومًا وهذه مواصفاته

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء بداية الشبط، ويوافق عدد أيامها 26 يومًا ونجومه (النعائم- البلدة).

وأوضح الحصيني أن النجم الأول النعائم أيامه 13 يومًاـ ويزداد فيه البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، ولا يُزرع فيه شيء لشدة برودته، ويُستحسن فيه تسميد النباتات المستديمة وتقليم اليابس، كما تبدأ فيه النخيل البواكير في الطلع.

أما البلدة فهي الطالع الرابع من طوالع الشتاء ومظنة البرد والصقيع ويقولون: “إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم- كناية عن شدة البرد-، وقصر النهار للصائم وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم مطنة البرد وطال الليل للقائم”.