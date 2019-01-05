اليوم.. 8 مواجهات في ختام دور الـ64 من كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

تُختتم منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم السبت، بـ8 مواجهات قوية لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة الثالثة عصرًا بمباراتين، الأولى بين الاتفاق والدرعية التي سُتقام على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، والثانية تجمع الخليج بفريق المزاحمية، وستُقام على ملعب نادي الخليج بسيهات.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الدرع، عند الساعة 3:20 عصرًا، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في الرياض.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره عرعر، عند الساعة 3:30، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، وفي التوقيت ذاته، يلعب التقدم مع الطائي على ملعب نادي البكيرية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأنصار ضيفًا على الوطني، عند الساعة 3:50، على ملعب مدينة الملك خالد في تبوك، ويحتضن ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة أُحد والشرق، عند الساعة 6:30 مساءً.

وفي ختام مباريات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الرياض، عند الساعة 7:55 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع.