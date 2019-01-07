انخفاض أسعار الدولار أمام سلة عملات منافسة

انخفاض أسعار الدولار أمام سلة عملات منافسة

2019/01/08
الساعة 1:19 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

انخفض الدولار، يوم أمس الاثنين، تحت ضغط تنامي التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة زيادة أسعار الفائدة، في الوقت الذي قاد فيه اليورو والفرنك السويسري المكاسب بين العملات المنافسة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، 0.4 بالمائة إلى 95.736 مقتربًا من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر والذي بلغ 95.68 الأسبوع الماضي.

وأدى انحسار التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة إلى صعود اليورو، الذي زاد 0.7 بالمائة، مسجلا 1.1475 دولار.

وارتفع الفرنك السويسري أيضًا بقوة مقابل الدولار، الذي انخفض 0.7 بالمائة إلى 0.9799 فرنك.



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