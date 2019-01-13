انستجرام يوفر ميزة جديدة انتظرها الجميع

المواطن - متابعة

أضاف تطبيق انستجرام ميزة جدولة مقاطع الفيديو الخاصة بمستخدمي الحسابات التجارية، وذلك بعد فترة من طرح ميزة جدولة الصور في وقت سابق.

وتتيح جدولة الصور ومقاطع الفيديو المختلفة إمكانية اختيار أكثر من صورة أو فيديو وجدولتهم ليتم نشرهم تباعاً وفقاً للمواعيد والتواريخ التي تم اختيارها لكل منشور.

ولن تكون هذه الخدمة الجديدة متاحة إلا لأصحاب الحسابات التجارية فقط من خلال تطبيقات إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل HootSuite وSprout Social وغيرها.

وللاستفادة من هذه الميزة يمكن تحويل حساباتكم إلى حسابات تجارية بخطوات بسيطة كالتالي:

– افتح الملف الشخصي في انستجرام.

– ثم اذهب إلى الخيارات ومنها “ تبديل إلى ملف شخصي لنشاط تجاري ”.