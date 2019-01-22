انطلاق النسخة الثانية من ملتقى صفقة تحت شعار لن تخرج إلا بصفقة

المواطن _ولاء المطرفي

برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان انطلقت النسخة الثانية لملتقى “صفقة” والذي يرتكز على مجالي الحج والعمرة والسياحة التراثية تحت شعار “لن تخرج إلا بصفقة” وشهد حفل افتتاح الملتقى حضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورواد ورائدات الأعمال.

وقال رئيس الغرفة التجارية هشام كعكي إن غرفة مكة شريك أساسي في تنفيذ برامج الرؤية وخصوصاً في قطاعات الحج والعمرة ومنصة للربط بين القطاعين الحكومي وصوت قطاعات الأعمال على كافة الأصعدة.

وذكر أمين العاصمة المقدسة م.محمد القويحص أن الأمانة تقدم أكثر من ١٦٠ خدمة في مكة المكرمة ابتداء من الخدمات الإلكترونية والتشغيلية والعلمية وغيرها من الخدمات.

وأضاف بدأنا في العمل لبناء سوق لرواد الأعمال فقط والتأجير عليهم قبل أقل من عام ولا ننسى أن المنشآت الصغيرة هي أكبر موظف للشباب السعودي أيضاً استطعنا أن نقوم بتراخيص فورية للفود ترك وإتاحة الفرصة لدعم الأسر المنتجة في منطقة الحسينية التي ستشهد إنشاء حديقة ذكية.

وقال الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الصناعية د.رامي كنساره: إن خدمة ضيوف الرحمن هذا البرنامج المعني هو أحد برامج الرؤية وهو استضافة مليون معتمر في ٢٠٢٠ وثلاثين مليون معتمر في ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن أكثر خمس لغات شائعة هي العربية والأوردية والهندية والإندونيسية والإنجليزية وهذه تمثل ٧٠٪؜ من اللغات وبحسب دراسة تبين أن أعمار المعتمرين بالإحصاء أكثر من ٧٤٪؜ هم أصغر من ٥٠ سنة وأكثر من ٣٥٪؜ هم ٣٠ سنة.

وقال وزير الحج والعمرة محمد بنتن: “انتهينا من الإجراءات التقنية والتوقيع مع شركات متخصصة لتطوير جودة الخدمات ونحتاج شركات تنشأ من راود ورائدات الأعمال”.

ومن جهته أوضح عبدالرحمن الخلف نائب رئيس هيئة النقل العام للتخطيط والتطوير أن خمس محطات في قطار الحرمين توفر فرص استثمارية كبيرة وتوفير خدمة توجيه المركبات التي تعمل فيها ٣٠ شركة ويعمل فيها أكثر من ٤٠٠ ألف شاب سعودي.

واعتبر أزهر أن ملتقى “صفقة” في نسخته الثانية جاء مواكباً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تخصيص موضوع ريادة الأعمال في الحج والعمرة لتحويل التحديات والاحتياجات إلى فرص حقيقية بالتعاون مع عدة جهات لتحقيق استخراج الفرص في القطاعات المساندة للقطاعات الرئيسية في أربعة مجالات متنوعة بين النقل والضيافة والتموين وهدايا الحجاج والمعتمرين.

وفي ختام الملتقى كرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء في ⁧‫ملتقى صفقة.