انطلاق ثمن نهائي #كأس_آسيا2019 .. غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، يوم غد الأحد، بـ3 مباريات قوية بحثًا عن خطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

ويواجه منتخب الأردن نظيره الفيتنامي، على استاد آل مكتوم في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، ويسعى النشامى لثمن نهائي كأس آسيا 2019، بعد تألقه في دور المجموعات؛ وتحقيقه لفوزين أمام أستراليا وسوريا، وتعادل مع فلسطين.

على الجانب الآخر، يطمح المنتخب الفيتنامي الأول لكرة القدم، لتحقيق مفاجأة في بطولة كأس آسيا 2019، والإطاحة بالأردن، خاصة أنه ظهر بمستوى جيد سواء على الصعيد الفني أو البدني.

وفي الخامسة مساء بتوقيت السعودية، يلعب منتخب تايلاند مع الصين على استاد هزاع بن زايد، وتأهل المنتخبان إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019 بعد احتلالهم المركز الثاني في مجموعتيهما.

وتُختتم مباريات الغد ثمن نهائي كأس آسيا 2019 بمواجهة إيران وعمان التي ستُقام على استاد محمد بن زايد، في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتألق المنتخب الإيراني في دور المجموعات، وجمع 7 نقاط من فوزين وتعادل أمام العراق.

ونجح المنتخب العماني في التأهل إلى ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة، حيث تمكن من الفوز على تركمنستان بثلاثية مقابل هدف، وخسر أمام اليابان وأوزبكستان.