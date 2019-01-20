انطلاق دورة شهداء الوطن على كأس أمير عسير

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، انطلقت أمس الأحد على ملعب الشهيد بمحافظة محايل عسير، منافسات الدورة الرياضية الأولى تحت شعار “شهداء الوطن”، التي تقام على كأس أمير المنطقة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي “صدر الكرامة” لهذا العام.

وأعلن محافظ محايل، محمد بن ناصر بن لبدة، انطلاق الدورة، حيث شهد المباراة الافتتاحية التي جمعت بين فريقي الشهيد وضمك، وتقدم الأول بخمسة أهداف مقابل هدفين على ضمك، وفي اللقاء الثاني الذي جمع بين فريقي جرش والفرسان انتهى بفوز جرش بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويشارك في الدورة 12 ناديًا من أندية المنطقة شملت أندية أبها وضمك والعرين والشهيد والزيتون والنخيل وجرش والفاروق وألمع الفرسان، والمصيف، والسروات.

وتتواصل لقاءات الدورة، حيث يلتقي مساء اليوم الاثنين فريقا أبها والفاروق، فيما يلتقي فريق النخيل نظيره المصيف على أرض ملعب الشهيد.

يذكر أن نظام البطولة بخروج المغلوب، فيما يتأهل الفائز للدور ربع النهائي.