انطلاق مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2019 الخميس

المواطن - محمد سمعة

ستنطلق منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2019 بداية من الغد الخميس بمواجهتين.

وستكون المباراة الأولى يوم الخميس بين منتخبي فيتنام واليابان وتُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تُقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب آل مكتوم.

أما المباراة الثانية غدًا فستكون بين منتخبي الصين وإيران وتنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد.

وتُستكمل مباريات ربع نهائي كأس آسيا يوم الجمعة 25 يناير بمباراتين، حيث يُواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره القطري على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وتُختتم مباريات دور ربع النهائي بلقاء الإمارات وأستراليا والذي يُقام على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.