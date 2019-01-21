انطلاق مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم

المواطن - جدة

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، أمس الأحد، فعاليات مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة لدورتها العاشرة، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية على مستوى المحافظة ,وذلك بمقر فرع الجامعة بالفيصلية.

تم ذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وأوضح مدير جامعة جدة خلال تدشينه المسابقة أن هذه الاحتفالية القرآنية التنافسية الكبرى تهدف للارتقاء بمستوى طلاب وطالبات التعليم علمياً وتربوياً ، وإذكاء روح التنافس فيما هو مفيد ونافع ، وتوجيه طاقات الطلاب والطالبات نحو القرآن الكريم من خلال حفظه ، مما يعزز إسهام جامعة جدة في دعم مسيرة التنافس في خدمة كتاب الله الكريم والاهتمام بمجالات البحث العلمي المختلفة في علوم القرآن الكريم .

وأثنى مدير جامعة جدة على رعاية ودعم سمو محافظ جدة للجامعة وبرامجها، واهتمامه بمسابقة القرآن الكريم منذ انطلاقتها الأولى التي تجسد ارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم بكل عزيمة واقتدار وتقوية أواصر الارتباط والتعارف فيما بينهم مبرزاً الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم من تنظيم وتحكيم جعلت من المسابقة تضاهي المسابقات القرآنية الدولية.

يذكر أن فعاليات مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، قد شهدت إقامة معرض مصاحب حظي بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة.