المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن يسود، اليوم الخميس، طقسٌ مستقرٌ يميل للطابع الربيعي والدفء الملموس على كافة أجواء المملكة.

وقال كراني في تحليله عن حالة الطقس: “انعموا بنهاية أسبوع دافئة قبل قدوم الزائر القطبي مع نهاية الـ 72 ساعة المقبلة.. رياح اليوم نشطة مثيرة للأتربة على الشمال، والوسطى، والشرقية، وأجزاء من الغربية والجنوبية، وغائم جزئي على الشمال، والوسطى، والشرقية”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تأثيراً للعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، والرياض، والقصيم، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف.