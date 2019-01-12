انفجار عنيف يهز العاصمة الفرنسية باريس

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

هز انفجار شديد العاصمة الفرنسية باريس مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تسبب في تلفيات ضخمة وإصابات عديدة للمواطنين الذين كانوا بالقرب من موقع الحدث.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنه لم يُعرف السبب وراء الانفجار حتى الآن، غير أن هناك تقارير تفيد بأن الانفجار كان بسبب تسرب غاز في أحد المخابز.

ويعتقد أنه قد يكون هناك عدد من الإصابات، لكن الشرطة لم تقدم أي تأكيد حتى الآن بشأن الحدث أو الضحايا أو مقدار التلفيات.

وتظهر الصور التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي تحطم النوافذ وتهشم بعض وجهات المحال الموجودة بالقرب من المبنى الذي شهد على الانفجار.

وبعد دقائق من الانفجار، انتشرت عربات الإطفاء في المنطقة، بعد أن وردت تقارير تفيد بإصابة عدد من الأشخاص كانوا بالقرب من الموقع.

وكانت الشرطة قد أكدت وقوع انفجار صباح السبت في شارع تريفيزو في الحي التاسع بالعاصمة الفرنسية، وهي منطقة تجارية وسكنية كبيرة في باريس.