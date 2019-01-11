انفجار عنيف يهز مصافي عدن وأنباء عن استهدافها بطائرة مسيرة حوثية

المواطن - الرياض

أكدت “العربية” وقوع انفجار عنيف يهز مصافي عدن وحريق ضخم يندلع فيها.

وأوضحت أن هناك أنباء عن استهداف مصافي عدن بطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقبل قليل، أعلن تحالف إعادة الشرعية في اليمن، تدمير شبكة اتصالات عسكرية لميليشيات الحوثي وكهف خبراء أجانب للتحكم بالطائرات بدون طيار.

وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استولت على موقع لشركة اتصالات يمنية وحولته إلى مركز اتصالات عملياتي وتحكم بالطائرات بدون طيار.

وقال: إن تدمير مركز الاتصالات والتحكم لميليشيات الحوثي يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ “الاستخدام الثنائي”، بحسب “سكاي نيوز”.

ولفت إلى أن استهداف مركز الاتصالات والتحكم يحيد العمليات الإرهابية لميليشيات الحوثي ويحقق الأمن الإقليمي والدولي.