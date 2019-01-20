بأسعار من 125 إلى 300 ريال.. مبيعات الفقع تنتعش في حفر الباطن

المواطن - واس

تزدحم أسواق محافظة حفر الباطن هذه الأيام بالمتسوقين من المواطنين والأشقاء من دول الخليج العربي لشراء “الفقع” أو “الكمأة” الذي تزخر به أرض المحافظة بعد أن أنعم الله عليها بأمطار خير ورحمة أرتوت على إثرها الأرض.

والفقع نبات فطري ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، وهو من ألذ الفطريات الصحراوية، ويعثر عليه بالقرب من نبات “الرقروق” أو ما يعرف لدى عامة الناس “الجريد” حيث يعيش مع تلك النبتة معيشة تكافلية يأخذ منها الماء والأملاح والمواد الغذائية ،مقابل أن يستفيد نبات ” الرقروق ” من بعض العناصر المعدنية من الفقع والتي لا يجدها في التربة.

وتجولت عدسة “واس” في المكان المخصص من أمانة حفر الباطن لبيع كميّات الفقع المعروضة، والتقى مندوبها بالبائع صالح السويط ” أبو راكان ” الذي أوضح أن للفقع عدة أنواع ومنها “الزبيدي” ولونه يميل إلى البياض وحجمه كبير ، والنوع الثاني “الخلاسي” ولونه أحمر وأصغر من النوع الأول وأطعم منه، والنوع الثالث “الهوبر ” ويظهر قبل الكمأة وهو دليل على ظهور الفقع قريبًا.

وعن الأسعار أشار أبو راكان إلى أنها تختلف بحسب الحجم والنوع وكثرة الطلب وقلة المعروض، ويبدأ سعر 4 كيلوجرامات من الفقع من 450 ريالًا إلى 1200 ريال تقريبًا، وتتأثر الأسعار بحسب توافد زوار المحافظة من المناطق أو دول الخليج العربي الذين يحرصون على الاستمتاع بتناوله او إهدائه لأقاربهم عند عودتهم لديارهم.

وقال أبو راكان : يوجد نوع من الزبيدي يسمّى “الرجاوي” وله رائحة مميزة، وسعر 4 كيلوجرامات منه يتراوح من 500 ريال إلى 2500 ريال.

ويزين الفقع الموائد خلال فترة الشتاء، وهناك عدة طرق لتحضيره منها طبخه مع الأرز واللحم أو مقلي بالسمن والزيت أو مشوي بعد تنظيفه بصورة جيدة لإزالة الأتربة العالقة فيه من خلال إزالة القشرة الخارجية، ومن بين أشهى الأطباق المقدمة فيها الفقع هي “كبسة الفقع مع اللحم” المكونة من الأرز واللحم وقطع من الفقع مضاف إليها بعض المحسنات كالملح والتوابل .