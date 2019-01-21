صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:ـ
الرقم: أ / 189
التاريخ: 15 / 5 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 245 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بأمر الملك سلمان .. إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه
بأمر الملك سلمان .. إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه
2019/01/21الساعة 9:36 مساءً
- فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:ـ