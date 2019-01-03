بافيتيمبي جوميز لصحيفة فرنسية: #الهلال الأكثر شعبية بالمملكة

المواطن - محمد سمعه

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن أزرق العاصمة هو صاحب الشعبية الأكبر في المملكة.

وتحدث جوميز في حوار صحفي لصحيفة ليكيب الفرنسية قائلًا: الهلال مثل أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وجالطة سراي التركي، فريق ذو شعبية كبيرة في السعودية، هو الأكثر شعبية ويملك ألقاب كثيرة 53 لقباً.

وأضاف جوميز: الهلال فريق له الكثير من الجماهير فعندما نلعب المباريات نرى على الأقل تواجد 25 ألف متفرج، انتقالي لـ الهلال كان شيئاً رائعاً لأنه لا يمكن رفض فريق مميز في القارة الآسيوية.

وتابع جوميز: الدوري السعودي أقوى بكثير من الدوري القطري والدوري الإماراتي ولكن الدوري السعودي لم يصل بعد لمستوى الدوريات الأوروبية.

وأكمل مهاجم الهلال حديثه قائلًا: الزعيم تعاقد معي مقابل 6 ملايين يورو، وبالطبع جئت وذلك من أجل التألق معهم ومنحهم الثقة ، وأنا لاعب محترف لدي الطاهي الخاص بي والمعد البدني الخاص بي من أجل التألق باستمرار، وقبل القدوم للخليج سألت العديد من اللاعبين والذي سبق لهم الاحتراف في الدوريات الخليجية مثل مامادو نيانج وموسى سو وجيريس كيمبو.