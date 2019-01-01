بالأسماء.. ترشيح 41 متقدما ومتقدمة على الوظائف الإدارية في وزارة التجارة

دعت وزارة التجارة والاستثمار (20) مواطناً و (21) مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة التجارة والاستثمار والمعلن عنها في تاريخ 13-03-1440هــ ، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 30- 04- 1440هـ حتى يوم الخميس الموافق 04- 05- 1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:

الهوية الوطنية + نسخة منها.

أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب نتائج المقابلات الشخصية.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن من لم يحضر/تحضر لاستكمال إجراءات الترشيح خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في التوظيف.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف من خلال الملفات التالية:

أسماء المرشحين النهائية