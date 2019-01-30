بالأسماء .. تقليد الضباط المترقين بشرطة تبوك رتبهم الجديدة

المواطن - سعيد آل هطلاء - تبوك

قـلد مـديـر شـرطـة مـنـطـقـة تـبـوك العميد إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه اليوم عـددا مـن الضـباط المـتـرقين بـمـنـاسـبة صـدور الأمــر المـلـكـي بتـرقـيـتـهـم .

وشـمـل الأمـر الكـريـم كلاً مـن الضـباط التالية أسماؤهم:

المـــقــدم/ أحــــــمـــــد بن عـــيـــــــد الـــعطـــــــوي

النقيب/ عــــلــــي بن مــحــــمــــــد المــــسـعـــــودي

النقيب/ حـــرب بن يـــــحــــيى الـــــعــــطــــــــــــوي

النقيب/ عــــــمـــــر بن مـــســـلــــم الـــعـــــطـــــوي

النقيب/ ســلـــطان بن رجــيــبـــان الجــــهـــــــنـــــي

النقيب/ عـبـدالـكــريــم بن مــعــيـــض الجـــهــــنـــي

النقيب/ نـــــواف بن أحـــــــمـــــــد الحــــربــــــــــي

النقيب/ عـبــدالـــرحــمـــن بن مـنــصــور الـبــلـــــــوي

النقيب/خــــالـــــد بن حــــــمـــــدان الجـــهـنـــــــــي

النقيب/ مــحــمـــد بن يـــوســــف الجــــابـــــــــــري

النقيب/ ســـلــــطـــان بن عــلــي الصـــبـــحــــــــــي

وقد هنأ الزبن، الضباط، بهذه الثقة الغالية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وحثـهـم عـلى التفانــي في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبه وأن تكون هذه الترقيه دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء .

صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد بن أحمد الغبان.