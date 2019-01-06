بالخطوات.. طريقة تحديث البيانات وإدخال الرغبات عبر نظام نور

المواطن - الرياض

تستمر وزارة التعليم- ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين- في عملية تحديث البيانات وإدخال الرغبات، استعدادًا للبدء بأعمال حركة النقل الخارجي والنقل الداخلي لهذا العام، وذلك عبر نظام نور- خدمات شؤون المعلمين.

وكانت إدارة التعليم قالت عبر حسابها الرسمي: إن تحديث البيانات وإدخال الرغبات سيتم من خلال حساب المعلم على نظام نور- خدمات شؤون المعلمين- وذلك ابتداء من اليوم الأحد.

ويعتبر موقع نظام نور من خدمات وزارة التعليم للتسهيل على المعلمين وأولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، وكذلك تحديث بيانات المعلمين وإبداء الرغبات.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.

طريقة تحديث البيانات وإدخال الرغبات عبر نظام نور:

يتم أولًا الدخول على رابط موقع نور من حساب المعلم من خلال بيانات الدخول، ثم اختيار خدمات شؤون المعلمين.

– اختيار رغبات النقل الخارجي.

– الانتقال إلى صفحة جديدة بنهايتها أيقونة إضافة رغبات النقل الخارجي.

– الانتقال إلى صفحة الرغبات، حيث يتم تحديد اسم المدرسة، ونوع التعليم واختيار المكتب ويمكن اختيار الكل، والمرحلة الدراسية.

– تحديد الشريحة الكبرى واختيار المناطق المقسمة على النظام.

– تحديد الشريحة الصغرى وهي المكان الذي يرغب العمل به داخل منطقة العمل.

– تظهر أسماء المدارس على شكل قائمة يتم من خلالها اختيار المدرسة المطلوبة لتنفيذ عليها حركة النقل، ويتم ترتيب الرغبات وفق الأهم وحتى 20 رغبة.

– أخيرًا، يتم اختيار أيقونة إغلاق، وحال الانتهاء تعرض خيارات الحذف أو التعديل.