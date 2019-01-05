بالخطوات.. كيف تحجب صورتك على واتساب؟

المواطن - متابعة

خطوتان فقط يمكن اللجوء إليهما، لحجب صورة بروفايلك الشخصي عن الحسابات المسجلة على واتساب هاتفك، كشفهما موقع engadget للتكنولوجيا والتقنية، دون اللجوء للحظر.

أولى هذه الخطوات هي حذف جهة الاتصال بفتح تطبيق الاتصال على الهاتف، ثم البحث عن جهة الاتصال المراد إخفاء صورتك عنها، ثم حذف جهة الاتصال.

أما الخطوة الثانية فتتم بتغيير إعدادات خصوصية واتساب، بفتح التطبيق ثم الضغط على النقطة الثلاثية أعلى اليمين، حدد الإعدادات، واختر الحساب ثم الخصوصية، اضغط على خيار صورة الملف الشخصي وحدد جهة الاتصال الخاصة بي، ثم كرر الخطوات في حال رغبتك في إخفاء ملفك الشخصي لجهات اتصال أخرى.

أما في حال عدم الرغبة بحذف أي جهة اتصال من الهاتف، فما عليك سوى تغيير إعدادات خصوصية صورتك الشخصية إلى لا أحد، إلا أن هذا الإجراء سيخفي صورتك عن الجميع.