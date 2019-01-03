بالصور ..الصقارون يتوافدون للتسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

المواطن - الرياض

توافد اليوم الخميس أعداد من الصقارين للتسجيل في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، بمقر التسجيل في فندق (كورت يارد ماريوت السفارات) في مدينة الرياض، حيث اصطحب الصقارون صقورهم المشاركة لفحص مطابقتها للشروط التي أعلنها نادي الصقور السعودي عبر موقعه الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة.

وبدأت لجنة التسجيل عملها في الساعة التاسعة صباحاً واستمرت حتى الخامسة مساءً، وسط حضور كثيف من راغبي التسجيل في مسابقتي “المزاين”، والملواح (الدعو) لمسافة 400 متر.



وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن فئات الصقور المسموح لها بالتسجيل في المسابقتين، وهي في الملواح: (الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة).. حيث تشمل الفروخ (أقل من سنة)، والقرناس (أكبر من سنة).

كما يُسمح للصقّار المشاركة بثمانية صقور كحد أقصى من كل فئة عمرية، بواقع (4 فروخ.. و4 قرانيس).

أما مسابقة “المزاين”، فخصصت للصقور التي يبلغ عرضها 16.5 فما فوق، من فئات: الحر (فرخ وقرناس).. والجير بيور (فرخ وقرناس).



واشترط النادي أن تكون جميع الصقور المشاركة في المزاين حاملة لشهادة “السايتس”، أو جواز السفر.

ويقيم نادي الصقور السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى، خلال الفترة من 19 لـ28 جمادى الأولى 1440هـ، الموافق 25 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، في “مَلهَم” شمال الرياض.