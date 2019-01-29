بالصور.. “المواطن” ترصد استعدادات بلدية البرك لمهرجان الشتاء نسمة وبحر

المواطن - محمد الغبيشي - البرك

تتوالى استعدادات بلدية محافظة البرك بمنطقة عسير، وذلك قبل افتتاح مهرجان الشتاء ١٤٤٠ الخميس المقبل، والذي سيفتتحه محافظ البرك الأستاذ عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي ورئيس بلدية محافظة البرك الأستاذ حسين بن علي رجب وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والجهات الراعية والمشاركة، وذلك بالتعاون مع مكتب التعليم بالبرك، والتنمية الاجتماعية الأهلية بالبرك.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة، والهادفة، والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، حيث تم استحداث عدد من المسابقات مثل مسابقة البلاي ستشين، ومسابقة البلوت، وغيرها من الفعاليات المميزة والتي تهدف إلى إرضاء ذائقة الجميع والاستمتاع بليالٍ كرنفالية على ساحل البحر الأحمر.

الجدير بالذكر أن المهرجان سيتضمن قرابة الـ ٣٩ فعالية متنوعة، هذا وسيكون المهرجان متاحاً في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع إلى ليلة الختام والمقررة في يوم الجمعة.