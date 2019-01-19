بالصور .. خطوات التقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية

المواطن - الرياض

دُشن رابط التقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية في جميع إدارات التعليم في المملكة، ومن يرغب من الخريجين والخريجات فعليه التقديم عبر الرابط التالي: هنا

ويمكن البحث والتقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الخاصة بعد الدخول على موقع نطاقات :

1- ابحث بكلمة :معلم أو معلم ابتدائي او تمهيدي

‏2- اختيار عدد الوظائف التي ستظهر في الصفحة ثم اختيار الفرز حسب تاريخ النشر .

‏3- ستظهر تفاصيل كل وظيفة

4- التقديم على الوظيفة

5- الدخول عبر حساب المتقدم في موقع نطاقات

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت تعميماً عاجلاً إلى جميع إدارة التعليم بشأن تعميم الانتماء الوطني وتوطين الوظائف بقطاع التعليم الأهلي، وأكد التعميم على جميع المدارس الأهلية والعالمية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديهم المستهدفة بالتوطين حتى نهاية دوام يوم الخميس 2/ 6/ 1440هـ حسب التشكيلات والضوابط.