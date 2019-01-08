بالفيديو.. ماذا تفعل لتقديم شكوى عن احتكار السلع؟

المواطن - الرياض

أوضح حمود العصيمي، المستشار القانوني في الهيئة العامة للمنافسة، أن دور الهيئة هو حماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، ما ينعكس على المنشآت والمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وأضاف ، خلال لقائه ببرنامج “تم”، أن الهيئة تشجع دخول مستثمرين أكثر في الأسواق في جميع المنتجات، وتكافح أي أسباب تؤدي إلى خروج المستثمرين من الأسواق، مؤكدًا على وجود مراقبين تابعين للهيئة في الأسواق.

ودعا العصيمي، المواطنين إلى تقديم شكوى في حال وجدوا احتكاراً من أي شركة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط (هنا) .

وأكد المستشار القانوني أن تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة لا يستغرق سوى دقائق معدودة وبخطوات بسيطة.

حمود العصيمي يحث المواطنين في حال وجد احتكار من شركة، الدخول لموقع الهيئة وتقديم شكوى. https://t.co/2xqmMxL873#تم_وغلاء_الأسعار pic.twitter.com/AeWzFUxk7l — برنامج تم (@TammTalkShow) January 7, 2019