بايرن ميونيخ يُهدد برشلونة بخطف صفقته المفضلة

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي بايرن ميونيخ الألماني في مفاوضات مع اللاعب الفرنسي أدريين رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال راديو مونتي كارلو الفرنسي إن نادي بايرن ميونيخ بدأ المفاوضات مع اللاعب رابيو وذلك للتعاقد معه قبل تحرك نادي برشلونة للتعاقد معه.

ويرغب بايرن ميونيخ في التعاقد مع اللاعب رابيو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة أن رابيو رفض في الفترة الأخيرة تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويذكر أن عقد رابيو مع باريس سان جيرمان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث اهتم نادي برشلونة كثيرًا في صيف 2018 بالتعاقد مع رابيو.

لم يشارك أدريين رابيو مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

جدير بالذكر أن أندية توتنهام هوتسبير الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي ويوفنتوس الإيطالي اهتموا بضم رابيو في الفترة الماضية.