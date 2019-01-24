بتروجيت ضد الإسماعيلي .. الدراويش يعود للانتصارات بفوز صعب

المواطن - مروة نبيل

استعاد الدراويش نغمة الانتصارات في الدوري المصري لكرة القدم خلال مباراة بتروجيت ضد الإسماعيلي التي أُقيمت، اليوم الخميس، على ملعب “جهاز الرياضة العسكري”، ضمن منافسات الجولة الـ19.

ودخل اللاعبون مباراة بتروجيت ضد الإسماعيلي اليوم، بهدف تحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، حيث هُزم الفريق البترولي في المباريات الثلاث الماضية، فيما تعادل الدراويش في اللقاء الأخير أمام الداخلية.

وبدأت مباراة بتروجيت ضد الإسماعيلي بشكل سريع من الفريقين، وتمكن النجم الناميبي بينسون شيلونجو، من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط على انطلاق لقاء الجولة الـ19.

وجاء هدف الدراويش في مباراة بتروجيت ضد الإسماعيلي اليوم، بعدما سدد شيلونجو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، مُستغلًا عرضية مميزة من اللاعب محمد صادق، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق البترولي بهدف دون رد.

وحاول اللاعبون هز الشباك في الشوط الثاني، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي مباراة بتروجيت ضد الإسماعيلي اليوم، بفوز الدراويش بهدف نظيف.

وبعد مباراة بتروجيت ضد الإسماعيلي اليوم، وصل رصيد الدراويش إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، ويملك 4 لقاءات مؤجلة، ويأمل الفوز بهم للتقدم في الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق البترولي عند 15 نقطة، بعد مباراة بتروجيت ضد الإسماعيلي اليوم، ليتذيل جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

يُذكر أنه تم استبعاد الدراويش من بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة بتروجيت ضد الإسماعيلي اليوم، بسبب أحداث الشغب الجماهيري في مواجهة الإفريقي التونسي، يوم الجمعة الماضي.